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Биатлонист Никита Поршнев рассказал, хочет ли попробовать себя в лыжных гонках

Биатлонист Никита Поршнев рассказал, хочет ли попробовать себя в лыжных гонках
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Российский биатлонист Никита Поршнев, одержавший победу в мужском спринте на чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске, рассказал о том, что следил за минувшим сезоном в лыжных гонках, отметил Сергея Устюгова и не исключил, что в будущем может попробовать себя в этом виде спорта.

«Мне в этом году было безумно интересно следить за лыжами — очень классные у них соревнования. Опять же, гонка на 50 км, которую выиграл Сергей Устюгов, была отличной. Очень рад за него и очень рад, что лыжи у нас показывают.

Хочется ли попробовать себя в лыжных гонках? Пока нет. Сначала надо в биатлоне себя зарекомендовать, а дальше посмотрим», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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