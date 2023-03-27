Латыпов: пришлось со старта терпеть и подстраиваться

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, ставший третьим в мужском спринте на 10 км в Ханты-Мансийске, прокомментировал свой результат.
«Гонка прошла неплохо, но есть недочёты. Сегодня состояние не очень хорошее. С учётом этого можно сказать, что всё в порядке: призовое место есть. Я не знаю, что повлияло на моё состояние, надо с тренерами разбираться. Может, конец сезона сказывается.
Тёплая погода и рыхлый снег добавляли сложностей. Было тяжело, подъёмы тяжёлые, всё было разбито уже с самого начала гонки. Пришлось со старта терпеть и подстраиваться под то, что есть.
Всегда приятно выступать, когда болельщики приходят на соревнования. В этом году, думаю, было намного больше зрителей, чем раньше. Давно такого не было, чтобы на этапы Кубка России, на чемпионат России приходило бы столько народу. Это очень здорово. Надеюсь, теперь с каждым годом будет только лучше», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
В спринте на чемпионате России по биатлону победу одержал Никита Поршнев, а серебряная медаль у Даниила Серохвостова.
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