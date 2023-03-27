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Эдуард Латыпов объяснил долгую паузу и промах на огневом рубеже

Эдуард Латыпов объяснил долгую паузу и промах на огневом рубеже
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов, ставший третьим в мужском спринте на 10 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске, объяснил свою неуверенную стрельбу на огневом рубеже.

«Конечно, стрельба была решающей. Просто впустую потратил время. Но так получилось — слишком сильно восстановился, после третьего выстрела начало немного трясти. Здесь очень сложный подход, и я не справился именно с этим моментом. Хотел уже на качество отработать, но передержал этот выстрел – и понеслось, [пошла] пляска. Четвёртый смог добить, но на пятый уже не хватило концентрации. Было бы хорошо, если бы попал, и тогда это было бы хоть как-то оправданно. А так это лишнее», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в гонке одержал Никита Поршнев. Второе место занял Даниил Серохвостов.

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