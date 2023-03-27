Серохвостов — на вопрос, приятно ли обходить Латыпова: обогнал и обогнал

Российский биатлонист Даниил Серохвостов, ставший вторым в мужском спринте на 10 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске, не стал переоценивать тот факт, что смог опередить Эдуарда Латыпова, занявшего третье место.

«Приятно ли обходить Латыпова? Если бы я был первым, вот это было бы приятно. А так — обогнал и обогнал. Возможно, я сейчас чуть лучше готов, чем Эдик, да и трасса довольно тяжёлая, сильно разваливается. Приходится заезжать в мокрый снег, а я более функциональный спортсмен, так что у меня было небольшое преимущество.

Сегодня у меня был сильный тремор после гор. Я долго пристреляться не мог, было тяжело. Вся концентрация сегодня была только на стрельбе. Главное, что лёжа отработал чисто. У меня настолько сильно мушка ходила, что я думал: сейчас пять кругов возьму, и моя гонка закончится. На стойке тоже ноги шатались — наверное, после сложного второго круга», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.