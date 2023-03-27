Латыпов прокомментировал победу Поршнева в спринте на чемпионате России

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу Никиты Поршнева в мужском спринте на 10 км в Ханты-Мансийске.
«Победа Никиты Поршнева меня не удивила, потому что он сильный спортсмен. В Ханты-Мансийске, у себя дома он всегда показывает хорошие результаты. Я понимал, что он будет стараться, настраиваться на борьбу. Сегодня у него со стрельбой всё сложилось хорошо, он закономерно победил. Поздравляю его, он молодец. Но завтра в гонке преследования будет очень плотная борьба», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
В спринте на чемпионате России по биатлону тройка призёров выглядит следующим образом:
1. Никита Поршнев (ХМАО-Югра);
2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область);
3. Эдуард Латыпов (Башкортостан).
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