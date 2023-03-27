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Серохвостов: результатами биатлонисток на лыжном чемпионате России не удивлён

Серохвостов: результатами биатлонисток на лыжном чемпионате России не удивлён
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов, ставший вторым в мужском спринте на 10 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске, прокомментировал выступление биатлонисток Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной на чемпионате России по лыжным гонкам и отметил, что сам не против попробовать свои силы в соревнованиях с лыжниками.

«Я следил за лыжным чемпионатом России, где выступали Носкова и Каплина. Результатами биатлонисток не удивлён, меня больше мужские гонки поразили. Видимо, Большунов после болезни выглядел тяжеловато, и конкуренция была очень плотной. Смотреть было очень интересно. Особенно скиатлон и марафон мне понравились.

Подсказывал ли что-то девчонкам? Нет, я же особо не бегал лыжные старты, чтобы что-то советовать. Тренеры им всё сказали, что нужно.

Мне хотелось, конечно, выступить с лыжниками. Но если рассуждать с холодной головой, то лучше подготовиться к своему чемпионату. Да и здоровье меня в этом сезоне подводит часто, так что не хотели лишний раз рисковать», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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