Наталия Шевченко выиграла женский спринт на чемпионате России

Биатлонистка из Свердловской области Наталия Шевченко стала победительницей соревнований в спринте на 7,5 км в рамках чемпионата России — 2023 в Ханты-Мансийске.

Шевченко показала результат 24.22,5, не допустив ни одного промаха. Второй стала Анастасия Егорова, которая отстала от лидера на 35,6 секунды, также ни разу не промахнувшись. Бронзу завоевала Анастасия Гореева с отставанием 1.01,3 секунды с двумя промахами.

Чемпионат России. Спринт. 7,5 км. Женщины

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 24.22,5.

2. Анастасия Егорова (Мурманская область) +35,6.

3. Анастасия Гореева (Московская область) +1.01,3.

4. Евгения Буртасова (Новосибирская — Кемеровская) +1.04,7.

5. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) +1.13,1.

6. Виктория Сливко (Тюменская область) +1.15,2.

7. Дарья Кудаева (Беларусь) +1.22,9.

8. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +1.38,8.

9. Полина Шевнина (Московская область) +1.41,7.

10. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) +1.42,6.