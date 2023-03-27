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Наталия Шевченко выиграла женский спринт на чемпионате России

Наталия Шевченко выиграла женский спринт на чемпионате России
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Биатлонистка из Свердловской области Наталия Шевченко стала победительницей соревнований в спринте на 7,5 км в рамках чемпионата России — 2023 в Ханты-Мансийске.

Шевченко показала результат 24.22,5, не допустив ни одного промаха. Второй стала Анастасия Егорова, которая отстала от лидера на 35,6 секунды, также ни разу не промахнувшись. Бронзу завоевала Анастасия Гореева с отставанием 1.01,3 секунды с двумя промахами.

Чемпионат России. Спринт. 7,5 км. Женщины

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 24.22,5.
2. Анастасия Егорова (Мурманская область) +35,6.
3. Анастасия Гореева (Московская область) +1.01,3.
4. Евгения Буртасова (Новосибирская — Кемеровская) +1.04,7.
5. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) +1.13,1.
6. Виктория Сливко (Тюменская область) +1.15,2.
7. Дарья Кудаева (Беларусь) +1.22,9.
8. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +1.38,8.
9. Полина Шевнина (Московская область) +1.41,7.
10. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) +1.42,6.

Биатлон. Чемпионат России-2023. Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
27 марта 2023, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
24:22.5
2
Анастасия Егорова
Мурманская область
+35.6
3
Анастасия Гореева
Московская область
+1:01.3
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