Н. Шевченко: когда подошла ко второму рубежу, то думала: «Либо сейчас, либо никогда»

Биатлонистка из Свердловской области Наталия Шевченко, ставшая победительницей соревнований в спринте на 7,5 км в рамках чемпионата России-2023 в Ханты-Мансийске, прокомментировала свой успех.

«Если честно, последние два дня постоянно думала об этой гонке, очень хотела выиграть. У меня прямо эта мысль всегда со мной была. Когда подошла ко второму рубежу, то думала: «Либо сейчас, либо никогда». Отстрелялась на ноль и уже была уверена в своей победе.

Удалось ли кайфануть от гонки? От стрельбы – да. Ну а что касается гонки, то очень тяжело. Трасса ужасно разбитая, и очень тяжело бежать, собирать ноги. На поворотах и спусках всё разбито, и главное – не падать. Для меня такая трасса даётся очень тяжело», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».