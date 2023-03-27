Н. Шевченко: когда пришла в группу Шашилова, не могла себе представить таких результатов

Биатлонистка из Свердловской области Наталия Шевченко, ставшая победительницей соревнований в спринте на 7,5 км в рамках чемпионата России-2023 в Ханты-Мансийске, заявила, что не ожидала от себя такого прогресса.

«Эмоции самые крутые. Я очень-очень рада. Последние два-три дня жила с мыслью о том, как круто было бы стать чемпионкой России в свой первый год, тем более в личной гонке. Когда год назад пришла в группу Михаила Викторовича Шашилова, то не могла себе представить таких результатов. Думала, что первый год буду втягиваться, учиться стрелять. Думала, что со стрельбой будет очень тяжело, но всё пошло хорошо и быстро. Надеюсь, дальше будет ещё лучше», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.