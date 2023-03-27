Васильев — о победе Шевченко на ЧР по биатлону: традиции продолжаются! Я сам бывший лыжник

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал победу Наталии Шевченко в женском спринте на чемпионате России.

«Это здорово. Всё-таки традиции продолжаются! Я сам бывший лыжник. У нас немало лыжников, которые достигали хороших результатов в биатлоне. Это ни в коем случае не закономерность. У многих может сложиться впечатление, что дать хорошему лыжнику винтовку — и он тут же становится хорошим биатлонистом. Это неправда.

В случае с Наталией всё получилось хорошо. Она молодец. Думаю, если она за такой короткий срок в биатлоне стала чемпионкой России, то у неё хорошее будущее, что очень радует», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В спринте на 7,5 км в рамках чемпионата России Наталия Шевченко одержала победу. Серебряным призёром стала Анастасия Егорова, бронза — у Анастасии Гореевой.