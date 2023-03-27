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Йоханнес Бё, Легрейд и Кристиансен едят пиццу в честь завершения сезона-2022/2023. Фото

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях забавное фото с товарищами по сборной Норвегии.

В кадр, помимо Кристиансена, попали триумфатор текущего сезона Йоханнес Бё, вице-чемпион общего зачёта Кубка мира и призёр этапов Кубка мира Филип Фьельд Андерсен.

«Сезон-2022/2023. Мы сваливаем!» — подписал фото Кристиансен.

Фото: из личного архива Ветле Шоста Кристиансена

Кубок мира. Общий зачёт. Сезон-2022/2023. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1589 баллов.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 1098.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 935.

4. Бенедикт Долль (Германия) – 782.

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 779.

6. Тарьей Бё (Норвегия) – 684.