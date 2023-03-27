Йоханнес Бё, Легрейд и Кристиансен едят пиццу в честь завершения сезона-2022/2023. Фото

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях забавное фото с товарищами по сборной Норвегии.
В кадр, помимо Кристиансена, попали триумфатор текущего сезона Йоханнес Бё, вице-чемпион общего зачёта Кубка мира и призёр этапов Кубка мира Филип Фьельд Андерсен.
«Сезон-2022/2023. Мы сваливаем!» — подписал фото Кристиансен.
Фото: из личного архива Ветле Шоста Кристиансена
Кубок мира. Общий зачёт. Сезон-2022/2023. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1589 баллов.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 1098.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 935.
4. Бенедикт Долль (Германия) – 782.
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 779.
6. Тарьей Бё (Норвегия) – 684.
- 27 марта 2023
-
18:15
-
18:05
-
17:57
-
17:09
-
17:00
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:39
-
14:31
-
14:00
-
13:49
-
13:45
-
13:37
-
13:30
-
13:26
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:01
-
11:12
-
10:58
-
10:52
-
10:47
-
10:42
-
10:41
-
10:32
-
10:24
-
10:08
-
09:56
-
08:00
- 26 марта 2023
-
20:10
-
19:45
-
19:20
-
18:55