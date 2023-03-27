Полиция сообщила о ходе расследования пропажи биатлониста Спораланда

Норвежская полиция продолжает поиски 22-летнего биатлониста Эйвинда Спораланда, который пропал в Альте, где в данный момент проходит национальный чемпионат.

Напомним, 19 марта полиция начала масштабные поисковые работы, благодаря которым был найден автомобиль спортсмена, оставленный на одной из трасс Лиллехаммера.

В данный момент полицейские анализируют поступившие к ним сигналы.

«Мы получили около сотни сообщений, в том числе от людей, которые считают, что видели Эйвинда. Но пока у нас нет информации, указывающей на то, где он находится и жив ли», — приводит слова главы следственного отдела Рагнхильд Оурен GD.

Параллельно с поисковой операцией полиция пытается отследить электронную активность Спораланда. Следователи проверили телефонную и банковскую активность биатлониста, однако с момента его пропажи она прекратилась.