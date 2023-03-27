Шашилов рассказал, что сделал экс-лыжнице Шевченко подарок за победу на ЧР по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, о чём говорил с Наталией Шевченко после спринтерской гонки на чемпионате России – 2023 в Ханты-Мансийске.

Шевченко, которая только накануне сезона-2022/2023 перешла в биатлон из лыжных гонок, завоевала первую золотую медаль национального первенства, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

«Я ей сказал: «Натаха, два ноля, и ты чемпион». Она говорит: «У меня как раз рюкзак порвался». И я сказал, что если будет чемпионом, я рюкзак ей покупаю. Так всё и получилось, ничего сложного (улыбается).

Рюкзак уже у неё, я отдал. Я же тренер, я не могу обманывать», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата Ангелиной Николаевой.