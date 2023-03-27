Шашилов рассказал, что сделал экс-лыжнице Шевченко подарок за победу на ЧР по биатлону
Поделиться
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, о чём говорил с Наталией Шевченко после спринтерской гонки на чемпионате России – 2023 в Ханты-Мансийске.
Шевченко, которая только накануне сезона-2022/2023 перешла в биатлон из лыжных гонок, завоевала первую золотую медаль национального первенства, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.
«Я ей сказал: «Натаха, два ноля, и ты чемпион». Она говорит: «У меня как раз рюкзак порвался». И я сказал, что если будет чемпионом, я рюкзак ей покупаю. Так всё и получилось, ничего сложного (улыбается).
Рюкзак уже у неё, я отдал. Я же тренер, я не могу обманывать», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата Ангелиной Николаевой.
Комментарии
- 27 марта 2023
-
22:29
-
22:18
-
21:58
-
21:38
-
20:20
-
19:55
-
19:30
-
19:05
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
17:57
-
17:09
-
17:00
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:39
-
14:31
-
14:00
-
13:49
-
13:45
-
13:37
-
13:30
-
13:26
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:01
-
11:12
-
10:58
-
10:52
-
10:47
-
10:42
Партнерский контент