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«Я Вяльбе поздравил с победой её спортсменки». Шашилов — о золоте экс-лыжницы Шевченко

«Я Вяльбе поздравил с победой её спортсменки». Шашилов — о золоте экс-лыжницы Шевченко
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что поздравил главу федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе с победой Наталии Шевченко в спринтерской гонке на чемпионате России – 2023 в Ханты-Мансийске.

Шевченко только накануне сезона-2022/2023 перешла в биатлон из лыжных гонок, а уже завоевала первую золотую медаль национального первенства, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

«Я сегодня Елену Валерьевну Вяльбе поздравил, с золотой медалью её спортсменки в биатлоне (смеётся). Посмеялись, поздравили друг друга, всё хорошо. Ждать ли нам в следующем сезоне новых лыжниц в биатлоне? Это зависит не только от меня. Будут желающие — будем разговаривать, это разговор на уровне президента федерации», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата Ангелиной Николаевой.

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