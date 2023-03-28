Биатлонистка Екатерина Носкова планирует выступить в Югорском лыжном марафоне
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Российская биатлонистка Екатерина Носкова заявила о намерении выступить в десятом Югорском лыжном марафоне, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 7 по 8 апреля.
«Я планирую принять участие в Югорском марафоне. Что касается настроя, то он будет зависеть от самочувствия после чемпионата России. В прошлом году я была четвёртой, и у нас получилось неплохое соперничество. Мне понравилось бежать. Буду с самыми положительными эмоциями выходить на эти старты. Естественно, теперь есть желание подняться в тройку», — приводит слова Носковой Metaratings.
Ранее Носкова приняла участие в чемпионате России – 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Она в паре с лыжницей Алёной Перевозчиковой завоевала серебро в командном спринте.
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