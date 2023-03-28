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Носкова прокомментировала 10-е место в спринте после возвращения с ЧР по лыжным гонкам

Носкова прокомментировала 10-е место в спринте после возвращения с ЧР по лыжным гонкам
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Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала 10-е место в спринте на чемпионате России – 2023, который стартовал в Ханты-Мансийске.

«На это повлияло несколько факторов. Я и психологически неправильно к этой гонке подошла. Тактически тоже неправильно. Сыграла свою роль и погода. Последняя группа бежала по плюсовой погоде, играл роль снег в плане скольжения. Все прекрасно понимают, что последняя группа – это не очень приятное испытание для спортсменов. Но мы изначально понимали, что нам предстоит стартовать в последней группе, и были к этому готовы. Я не скажу, что неправильно распределила силы. Моё отставание 10–15 секунд шло от первой отсечки и по всей гонке. Резкого западения скорости не было», — приводит слова Носковой Metaratings.

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