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ЧР по биатлону в Ханты-Мансийске: во сколько гонка преследования где смотреть трансляцию

ЧР по биатлону в Ханты-Мансийске: во сколько гонка преследования где смотреть трансляцию
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Сегодня, 28 марта, в Ханты-Мансийске пройдут женские и мужские гонки преследования в рамках чемпионата России.

В 9:00 мск начнётся мужская гонка на 12,5 км, в 12:00 мск стартуют женщины в пасьюте на 10 км. Гонки в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», трансляции начнутся в 8:40 и в 11:40 соответственно.

Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины. Старт-лист

1. Никита Поршнев
2. Даниил Серохвостов
3. Эдуард Латыпов
4. Антон Смольский (Беларусь)
5. Максим Цветков
7. Александр Поварницын
9. Василий Томшин
11. Саид Каримула Халили
14. Евгений Гараничев
15. Матвей Елисеев
16. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
22. Кирилл Стрельцов
23. Антон Бабиков

Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины. Старт-лист

1. Наталия Шевченко
2. Анастасия Егорова
3. Анастасия Гореева
4. Евгения Буртасова
5. Лариса Куклина
6. Виктория Сливко
8. Анастасия Шевченко
13. Ирина Казакевич
15. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)
17. Наталья Гербулова
18. Екатерина Юрлова-Перхт
45. Елена Кручинкина (Беларусь)

Чемпионат России по биатлону — 2023 проходит с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

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