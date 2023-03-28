Латыпов в борьбе с Поршневым и Цветковым выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону

На чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Золотую медаль завоевал Эдуард Латыпов, на финишной прямой выигравший борьбу у Никиты Поршнева и Максима Цветкова.

К середине гонки победитель спринта Поршнев уверенно лидировал, но на первой стойке Никита трижды промахнулся, позволив опередить себя сразу пятерым соперникам во главе с Латыповым. После заключительного огневого рубежа в борьбу за победу вернулся Поршнев, также чисто отстрелял Цветков, возглавивший гонку.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 36.33,8 (4 промаха).

2. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) – отставание 1,0 (4).

3. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) +3,3 (1).

4. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) +12,3 (6).

5. Кирилл Бажин (Свердловская область) +23,6 (3).

6. Антон Смольский (Беларусь) +58,6 (3).

7. Василий Томшин (Санкт-Петербург) +1.13,6 (3).

8. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +1.14,3 (3).

9. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +1.24,7 (3)

10. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) +1.31,0 (3).