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Латыпов в борьбе с Поршневым и Цветковым выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону

Латыпов в борьбе с Поршневым и Цветковым выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону
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На чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Золотую медаль завоевал Эдуард Латыпов, на финишной прямой выигравший борьбу у Никиты Поршнева и Максима Цветкова.

К середине гонки победитель спринта Поршнев уверенно лидировал, но на первой стойке Никита трижды промахнулся, позволив опередить себя сразу пятерым соперникам во главе с Латыповым. После заключительного огневого рубежа в борьбу за победу вернулся Поршнев, также чисто отстрелял Цветков, возглавивший гонку.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 36.33,8 (4 промаха).
2. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) – отставание 1,0 (4).
3. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) +3,3 (1).
4. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) +12,3 (6).
5. Кирилл Бажин (Свердловская область) +23,6 (3).
6. Антон Смольский (Беларусь) +58,6 (3).
7. Василий Томшин (Санкт-Петербург) +1.13,6 (3).
8. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +1.14,3 (3).
9. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +1.24,7 (3)
10. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) +1.31,0 (3).

Биатлон. Чемпионат России-2023. Ханты-Мансийск
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
28 марта 2023, вторник. 09:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
36:33.8
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+1.0
3
Максим Цветков
Санкт-Петербург - Вологодская
+3.3
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