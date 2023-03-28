Поршнев: у меня в глазу как будто зайчик бегал

Российский биатлонист Никита Поршнев, ставший вторым в гонке преследования, прокомментировал свой результат.

«Не очень хочется оправдываться, но бывает такое, с чем я в первый раз сегодня столкнулся. У меня в глазу как будто какой-то зайчик бегал, я имею в виду, пелена какая-то, не знаю, с чем это связано. Не мог промыть водой перед стартом и, в общем, побежал так. Может, сегодня какие-то капли покапаю.

Достаточно удачно отстрелялся лёжа, считаю, потому как лёжа мишень не видел. Стоя пришёл, решил, что на второй лёжке немножко зацелил, и думал: стоя зацеливать не буду, отстреляюсь как можно быстрее и всё. Но на третьем рубеже опять зацелился. На четвёртой стрельбе я пошёл, думал, что сегодня оторвусь, потому что сегодня чувствовал себя неплохо, в подъёмы отрабатывал достаточно хорошо и в последний подъём думал, что на спуске ко мне никто не подъедет, потому что лыжи работали неплохо. Но, видимо, у Эдуарда сегодня тоже лыжи работали, поэтому рад за него, молодец. Надо бороться до последнего выстрела, последний рубеж в таких гонках самый важный. Очень доволен всё равно результатом, второе место — это очень хорошо, но, конечно, надо справляться на рубеже лучше.

Сейчас, конечно, думаю о следующих гонках. Обязательно надо выступать до конца весь чемпионат. Спасибо нашим болельщикам, что поддерживали сегодня здорово. Но, к сожалению, сегодня первое место не удалось удержать, но второму месту тоже рад», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

В гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске Никита Поршнев стал серебряным призёром, золото забрал Эдуард Латыпов, бронза — у Максима Цветкова.