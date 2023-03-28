Латыпов: сегодня самочувствие было не такое яркое, чтобы феерить на финишной прямой

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, одержавший победу в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате России, прокомментировал свой результат.

«Получилось показать достойную борьбу, и интрига сохранилась до последних метров дистанции. Тем и интересен биатлон, что всё может разворачиваться до самых последних метров.

На рубеже сегодня было очень плотно, и с самого начала было непонятно, как будет сегодня идти гонка по ходу каждого круга. Я очень доволен самой гонкой, ходом этой гонки и своим выступлением тоже очень доволен.

Я сегодня победил, значит, реализовать себя удалось. Самочувствие не такое было яркое, чтобы как-то феерить на финишной прямой. Но сколько сил я, в принципе, смог, я оставил на это небольшое ускорение для преимущества на финишной прямой, зная, что трасса очень сложная и тяжело будет обгонять на этой прямой, нужно было сделать задел.

Всё зависело от моего состояния. Было не очень комфортно бежать. Главная задача была дотерпеть до того момента, где я себя чувствую хорошо, до той части дистанции, где мне было бы легче идти. То есть я сохранил этот просвет, который Никита (Поршнев. — Прим. «Чемпионата») заделал, он не увеличился, он на протяжении половины круга был одинаковым, и вот именно в концовочке я смог его достать и уже дальше контролировать гонку.

На стрельбе лёжа я просто старался работать быстро, рисковать, чтобы сделать задел. Надо было пробовать, потому что слишком быстро подъехали к Никите. На первом круге я понимал, что нужно пробовать, но спешка сегодня не помогла. На втором рубеже уже сделал поправку. Ещё быстрее даже стрелял, чем первый, но последний выстрел уже думал, что закрываю, и маленькое нетерпение сказалось. Дальше, уже стоя, состояние было всё тяжелее, потому что трасса была такая тяжёлая, лыжи с каждым кругом ехали всё тяжелее и тяжелее. Надо было стоя просто сработать в том моменте, как я могу, то есть спокойно, без спешки, потому что тяжело стрелялось сегодня. Я думаю, всем сегодня было тяжело. Это связано с погодными условиями и тяжёлым подходом на стадион. Хотя именно ветровые погодные условия сегодня идеальные, поэтому, думаю, сказывается усталость.

Это первая золотая медаль чемпионата России в этом сезоне, слава богу, решил эту задачу, двигаемся дальше», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

По итогам гонки преследования в Ханты-Мансийске Эдуард Латыпов занял первое место чемпионата России.