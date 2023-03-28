Жаркая борьба Латыпова и Поршнева за золото ЧР по биатлону в гонке преследования. Видео

Тройка призёров мужской гонки преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами, которая прошла сегодня, 28 марта, на чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске, определилась на последней стойке. Лидером на рубеж пришёл Эдуард Латыпов, но отстрелять без промахов он не сумел, что позволило вернуться в борьбу за медали победителю спринта Никите Поршневу, а возглавил гонку Максим Цветков. Эти трое биатлонистов и разыграли места на пьедестале.
На последнем круге Латыпов быстро обошёл конкурентов, но Поршнев боролся с ним за победу до самого финиша и в итоге уступил всего секунду. Несильно отстал и Цветков, ставший бронзовым призёром. Судя по кадрам после финиша, Латыпов и Цветков устали куда больше Поршнева.
Видео можно посмотреть на странице Матч! Биатлон и лыжи в соцсети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
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