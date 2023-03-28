Миронова — о Наталии Шевченко: быстро схватывать стрельбу — это талант

Российская биатлонистка, серебряный призёр Олимпийских игр Светлана Миронова поделилась мнением о победном дубле экс-лыжницы Наталии Шевченко в спринте и гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Я бы не сказала, что такое уверенное лидерство бывшей лыжницы – это укор в нашу сторону. Да, Наташа в прошлом лыжница, и она была сильной лыжницей. Сейчас она показывает классные результаты, потому что очень быстро научилась стрелять. Это, конечно, удивляет. Мне кажется, это в какой-то степени талант – быстро схватывать стрельбу. И это классно. Когда я схвачу? Да уже схватила, только ход пропал», — сказала Миронова в интервью «Матч ТВ».

В спринте на 7,5 км в рамках чемпионата России по биатлону Наталия Шевченко одержала победу.