Бывшая лыжница Наталия Шевченко уверенно выиграла вторую гонку ЧР по биатлону подряд

На чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске завершилась женская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Золотую медаль завоевала Наталия Шевченко, допустившая всего один промах. С учётом спринта бывшая лыжница Шевченко, которая проводит первый сезон в биатлоне, без ошибок прошла пять огневых рубежей.

К середине гонки победительница спринта Шевченко, не допустившая промахов на лёжке, опережала соперниц более чем на минуту. После первой стойки отставание преследовательниц увеличилось до полутора минут: Шевченко вновь была точна, а конкурентки дружно промахнулись по одному разу. На последней стойке Наталия промахнулась один раз, что не помешало ей выиграть вторую гонку подряд.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск

Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 33.48,7 (1).

2. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) – отставание 1.05,4 (3).

3. Виктория Сливко (Тюменская область) +1.12,8 (3).