Бывшая лыжница Наталия Шевченко уверенно выиграла вторую гонку ЧР по биатлону подряд

На чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске завершилась женская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Золотую медаль завоевала Наталия Шевченко, допустившая всего один промах. С учётом спринта бывшая лыжница Шевченко, которая проводит первый сезон в биатлоне, без ошибок прошла пять огневых рубежей.
К середине гонки победительница спринта Шевченко, не допустившая промахов на лёжке, опережала соперниц более чем на минуту. После первой стойки отставание преследовательниц увеличилось до полутора минут: Шевченко вновь была точна, а конкурентки дружно промахнулись по одному разу. На последней стойке Наталия промахнулась один раз, что не помешало ей выиграть вторую гонку подряд.
Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Гонка преследования, 10 км. Женщины
1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 33.48,7 (1).
2. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) – отставание 1.05,4 (3).
3. Виктория Сливко (Тюменская область) +1.12,8 (3).
- 28 марта 2023
-
12:36
-
12:06
-
11:06
-
10:59
-
10:46
-
10:08
-
10:04
-
09:40
-
08:00
-
05:54
-
00:45
-
00:39
-
00:32
- 27 марта 2023
-
22:29
-
22:18
-
21:58
-
21:38
-
20:20
-
19:55
-
19:30
-
19:05
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
17:57
-
17:09
-
17:00
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:39
-
14:31
-
14:00
-
13:49