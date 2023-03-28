Наталия Шевченко: я хотела четыре нуля, но — не сегодня

Российская биатлонистка Наталия Шевченко поделилась своими ощущениями после гонки преследования на чемпионате России, в которой спортсменка стала победительницей.
«У меня было большое преимущество, когда я шла. Поэтому перед рубежом старалась скинуть скорость, подышать, чтобы спокойно отработать. Ничего не напрягало, всё у меня было спокойно. То, что соперники далеко, — это расслабляло и одновременно напрягало. Я хотела четыре нуля, но — не сегодня. Естественно, это стимул на будущее. Буду стремиться стрелять чисто дальше», — сказала Наталия в интервью «Матч ТВ».
В гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске Наталия Шевченко выиграла золотую медаль, которая стала второй подряд в копилке спортсменки, серебряным призёром стала Екатерина Носкова, третье место у Виктории Сливко.
- 28 марта 2023
-
13:57
-
13:45
-
13:36
-
13:02
-
12:44
-
12:36
-
12:06
-
11:06
-
10:59
-
10:46
-
10:08
-
10:04
-
09:40
-
08:00
-
05:54
-
00:45
-
00:39
-
00:32
- 27 марта 2023
-
22:29
-
22:18
-
21:58
-
21:38
-
20:20
-
19:55
-
19:30
-
19:05
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
17:57
-
17:09
-
17:00
-
15:40
-
15:15