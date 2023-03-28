Наталия Шевченко: я хотела четыре нуля, но — не сегодня

Российская биатлонистка Наталия Шевченко поделилась своими ощущениями после гонки преследования на чемпионате России, в которой спортсменка стала победительницей.

«У меня было большое преимущество, когда я шла. Поэтому перед рубежом старалась скинуть скорость, подышать, чтобы спокойно отработать. Ничего не напрягало, всё у меня было спокойно. То, что соперники далеко, — это расслабляло и одновременно напрягало. Я хотела четыре нуля, но — не сегодня. Естественно, это стимул на будущее. Буду стремиться стрелять чисто дальше», — сказала Наталия в интервью «Матч ТВ».

В гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске Наталия Шевченко выиграла золотую медаль, которая стала второй подряд в копилке спортсменки, серебряным призёром стала Екатерина Носкова, третье место у Виктории Сливко.