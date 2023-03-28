Наталия Шевченко: заработала себе рюкзак

Российская биатлонистка Наталия Шевченко ответила на вопрос, как мотивировал тренер на сегодняшнюю гонку, ведь накануне Михаил Шашилов обещал за победу в спринте рюкзак и подарил его.

«Вчера, да, заработала рюкзак себе (улыбается). Сегодня с ним на стадион пришла.

Сегодня не мотивировал подарками, просто сказал: иди свою гонку, ни на кого не обращай внимания. Я так и шла, слушала его по трассе, все его подсказки», – передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

В гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске Наталия Шевченко одержала победу, опередив преследовательниц более чем на минуту. Второй стала Екатерина Носкова, третья — Виктория Сливко.