Наталия Шевченко: заработала себе рюкзак
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Российская биатлонистка Наталия Шевченко ответила на вопрос, как мотивировал тренер на сегодняшнюю гонку, ведь накануне Михаил Шашилов обещал за победу в спринте рюкзак и подарил его.
«Вчера, да, заработала рюкзак себе (улыбается). Сегодня с ним на стадион пришла.
Сегодня не мотивировал подарками, просто сказал: иди свою гонку, ни на кого не обращай внимания. Я так и шла, слушала его по трассе, все его подсказки», – передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
В гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске Наталия Шевченко одержала победу, опередив преследовательниц более чем на минуту. Второй стала Екатерина Носкова, третья — Виктория Сливко.
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