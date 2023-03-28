Наталия Шевченко: у нас в Свердловской области уже подрастает молодёжь из парней

Российская биатлонистка Наталия Шевченко поделилась мнением о команде Свердловской области и её доминировании в общем зачёте.

«У нас сильная команда, особенно девчонки. Жалко, что у нас один мужчина пока что. Но у нас уже подрастает молодёжь из парней, поэтому дальше будет ещё лучше. Девчонки всегда, в принципе, были в топе у нас. Я девчонок знала до перехода в биатлон, за два года до того, как перешла, поэтому у нас с ними всё спокойно, всё гладко было.

Супруг в стрельбу ни в коем случае не лезет, только в функциональном, техническом плане подсказывает. В основном он именно нацелен на работу лыж, поэтому ничего лишнего», – передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

По итогам гонки преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске Наталия Шевченко завоевала золотую медаль, серебро — у Екатерины Носковой, бронзовую медаль завоевала Виктория Сливко.