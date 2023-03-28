Вяльбе: здорово, что есть такая коллаборация между лыжниками и биатлонистами

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о телефонном разговоре с главой Союза биатлонистов России и прокомментировала результат выступления экс-лыжницы Наталии Шевченко.
«Виктор (Майгуров. — Прим. «Чемпионата») позвонил сегодня днём и поздравил меня с победой Наташи Шевченко. Здорово, что есть такая коллаборация между лыжниками и биатлонистами. Буду рада, если у Наташи всё получится в биатлоне. Тем более такие примеры есть — великая Ольга Медведцева. Мы в лыжных гонках вместе тренировались, но потом она перешла в биатлон и стала великой, а в лыжных гонках вряд ли бы смогла себя так проявить. Дай бог, это прекрасно», — сказала Вяльбе в интервью «Матч ТВ».
Напомним, Наталия Шевченко, бывшая лыжница, одержала победу в спринте и в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
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