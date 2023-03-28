Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова госпитализирована с сердечным приступом

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова сообщила, что находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.

«Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я ещё не старая, вся жизнь впереди», — сказала Резцова в интервью «РИА Новости Спорт».

Спортивная карьера Резцовой продолжалась с 1985 по 2000 год. Она также является трёхкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону. Резцова — первая в истории мирового биатлона олимпийская чемпионка в этом виде спорта.