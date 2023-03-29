Российские биатлонисты могут покинуть силовые структуры для участия в турнирах
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что российские спортсмены могут покинуть силовые структуры, чтобы участвовать в международных соревнованиях.
«Биатлонисты могут уволиться из силовых структур, если это будет единственным препятствием для участия в международных турнирах», — приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в международных турнирах. В условиях уточнялось, что атлеты, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями, национальными службами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований.
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