Павел Ростовцев: у нас громадное отставание в стрельбе от лидеров Кубка мира

Главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев рассказал о том, как оценивалась работа тренеров команд в отсутствие международных стартов.

«Безусловно, все тренеры знали, что главные старты сезона – это финал Кубка России в Чайковском и чемпионат России в Ижевске, потому что они проходили в сроки проведения чемпионата мира. Чемпионат России по олимпийским дисциплинам в Ханты-Мансийске также важен. По сути, к этим трём стартам и велась подготовка.

Мы оценивали динамику. В частности, какие места тот или иной спортсмен показывал в спринтерских гонках. Они самые показательные, потому что в масс-старте и преследовании спортсмены могут не идти на полную мощность последний круг. Мы посмотрели, как меняется отставание от лидеров, какие места они по скорости занимают. В раздаточных материалах были даже коэффициенты скорости. Было чётко показано, в оптимальной ли форме подошёл спортсмен к этим стартам.

Конечно, есть фактор лыж. Конечно, есть фактор здоровья, но в целом картинка вырисовывалась. Показатели стрельбы также в свободном доступе на международном уровне и у нас. Это процент попаданий стоя и лёжа и время пребывания на огневом рубеже лёжа и стоя. Конечно, можно сравнить эти показатели с лидерами Кубка мира. У нас здесь громадное отставание как по точности, так и по скорострельности.

Продолжая работу над техникой стрельбы и развитием функциональных качеств, мы понимаем, что основной резерв у нас – это стрелковая подготовка, причём это касается не только одной группы, а всех четырёх групп основного состава и резерва. Везде есть проблемы в стрелковом плане. Когда при идеальной погоде наши лучшие юниоры получают по четыре-пять кругов штрафа в гонке преследования, это вызывает большие вопросы. Это просто недопустимо. Наши молодые и одарённые спортсмены не должны так стрелять при хороших погодных условиях», — приводит слова Ростовцева Metaratings.