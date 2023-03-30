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ЧР по биатлону в Ханты-Мансийске: во сколько смешанные эстафеты, где смотреть трансляции

Сегодня, 30 марта, в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата России по биатлону пройдут смешанная эстафета и сингл-микст.

В 9:00 мск начнётся одиночная смешанная эстафета (1x6 км + 1x7.5 км), в 12:00 мск стартует смешанная эстафета (2x6 км + 2x7.5 км). Гонки в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», трансляции начнутся в 8:40 и в 11:40 соответственно.

Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета 1x6 км + 1x7.5 км. Старт-лист

1. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков)

2. Тюменская область (Виктория Сливко, Евгений Гараничев)

3. Свердловская область (Ирина Казакевич, Кирилл Бажин)

4. ХМАО-Югра (Владислава Гаврилова, Михаил Бурундуков)

5. Ямало-Ненецкий АО (Резеда Сибгатуллина, Алексей Чулёв)

6. Тюменская область-2 (Анастасия Ильенкова, Андрей Вьюхин)

7. Республика Башкортостан (Анна Кунаева, Илья Бурлаков)

8. Пермский край (Анастасия Зырянова, Иван Колотов)

9. Москва (Дарья Нетбай, Саид Каримулла Халили)

10. ХМАО-Югра-2 (Мария Власова, Семён Сучилов).

Чемпионат России по биатлону — 2023 проходит с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.