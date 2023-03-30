Ростовцев — о Шевченко: вместе с Вяльбе надо продолжать искать таких талантов

Главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев сообщил, что планирует и дальше приглашать в биатлон лыжниц на фоне отличных результатов Наталии Шевченко.

«Есть ли планы и дальше приглашать лыжниц после успеха Шевченко? Планы, конечно, есть, и оценка может быть только самая положительная. Я вчера поздравил Наталию на своей страничке во «ВКонтакте» и сказал, что она не только хороший результат показала, но и прошла шесть рубежей с одним штрафом при достаточно высоком уровне напряжения. Молодец, что ещё сказать. Дай бог, будет и дальше так прогрессировать. Спортсменка 2000 года рождения – это хорошая находка для российского биатлона. При взаимодействии с Еленой Валерьевной Вяльбе стоит продолжать поиск таких талантов, обучаемых в стрельбе», — приводит слова Ростовцева Metaratings.

Наталия Шевченко в рамках чемпионата России по биатлону одержала две победы подряд, выиграв спринт и гонку преследования.