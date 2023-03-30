Сливко и Гараничев выиграли золото в одиночной смешанной эстафете на ЧР по биатлону

В Ханты-Мансийске завершилась одиночная смешанная эстафета на чемпионате России — 2023 по биатлону. Победителем гонки стала команда Тюменской области, в состав которой вошли Виктория Сливко и Евгений Гараничев.
Биатлон. Чемпионат России — 2023. Одиночная смешанная эстафета. 1х6 км + 1х7,5 км
1. Тюменская область (Виктория Сливко, Евгений Гараничев) — 36.44,4 (1+5).
2. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков) — отставание 10,0 секунды (0+7).
3. Новосибирская область (Евгения Буртасова, Даниил Серохвостов) +16,9 (0+11).
4. Свердловская область (Ирина Казакевич, Кирилл Бажин) +33,4 (1+9).
5. Москва (Дарья Нетбай, Саид Каримулла Халили) +44,8 (0+3).
Чемпионат России — 2023 проходит в Ханты-Мансийске до 2 апреля. Сегодня, 30 марта, состоится смешанная эстафета. Начало гонки — в 12:00 мск.
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