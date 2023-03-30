На одиночной эстафете ЧР Лапина упала и вывихнула руку, Григорьева — сломала винтовку
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В эти минуты проходит одиночная смешанная эстафета чемпионата России по биатлону, который организован в Ханты-Мансийске на период с 27 марта по 2 апреля.
В ходе эстафеты Юлия Лапина упала и вывихнула руку в средине гонки (после второй передачи эстафеты). Анна Григорьева упала почти на старте гонки, сломала винтовку и снялась, передаёт корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
Отметим, что обе девушки представляют команды Красноярского края.
Напомним, сегодня, 30 марта, в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдёт смешанная эстафета. Её начало запланировано на 12:00 по московскому времени.
За результатами и расписание чемпионата России по биатлону можно следить на «Чемпионате».
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