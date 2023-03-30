Батманова — об участии в сингл-миксте ЧР с отцом: главное, что мы не последние

Биатлонистка Анастасия Батманова, представляющая Сахалинскую область, прокомментировала выступление в команде с отцом Юрием Батамановым в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске. Команда Сахалинской области заняла в этой гонке 14-е место.

«Радость и удовлетворение от гонки. Отец-то его точно получил. Когда из пяти закрыл, начал всем пятюни раздавать, настолько счастлив был. Главное, что мы сегодня не последние, нас не замкнули на круг! Я больше всего за это переживала, чтобы ближе к серединке ему передавать. Смотрю, четыре команды уже сняли, начала волноваться – вдруг нас захватят?» — передаёт слова Батмановой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.