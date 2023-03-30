Юрлова-Перхт: сегодня первое место нам сглазила Вика Сливко

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт подвела итоги одиночной смешанной эстафеты на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске.
«Сегодня первое место нам сглазила Вика Сливко. Мы были на пристрелке, и она сказала: «Давай как в прошлом году, стреляем, всё хорошо. Но только местами меняемся». Ну нет. На самом деле, я их поздравляю, они большие молодцы. Очень рада сегодня второму месту, атмосфере, болельщикам. Спасибо за огромный спортивный праздник. Я ждала весь год эту дисциплину, поэтому не могла уехать без медали отсюда», — сказал Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Чемпионат России — 2023. Одиночная смешанная эстафета. 1х6 км + 1х7,5 км
1. Тюменская область (Виктория Сливко, Евгений Гараничев) — 36.44,4 (1+5).
2. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков) — отставание 10,0 секунды (0+7).
3. Новосибирская область (Евгения Буртасова, Даниил Серохвостов) +16,9 (0+11).
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