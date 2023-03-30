Буртасова: в паре с Серохвостовым бегается замечательно, он хороший спортсмен

Биатлонистка Евгения Буртасова, представляющая Новосибирскую область, прокомментировала третье место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России — 2023.
«Я думаю, что сингл-микст – это гонка для спортсменов, которые устойчивы на рубеже, то есть не нервничают. Которые во время скоротечной гонки умеют остановиться на рубеже, подумать, а потом уже снова включаться в гонку. Сегодня всё гораздо лучше, чем в спринте. Трасса вообще замечательная была, лыжи прекрасно работали, по сравнению с пасьютом просто небо и земля.
В паре с Даней бегается замечательно, он хороший спортсмен. Маленько на рубеже неустойчив — думаю, потому что он второй раз бежит эту гонку. Просто он скоростной спортсмен, то есть он ещё не может так сильно и быстро переключиться на рубеж, успокоиться и опять включиться. Я думаю, что это придёт с опытом, надеюсь на это. Хотелось бы пожелать ему такого», — передаёт слова Буртасовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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