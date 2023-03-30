«Двойные стандарты». Биатлонист Гараничев — о заявлении МОК

Биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал условия участия российских спортсменов в международных стартах, которые назвал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также ответил на вопрос по поводу общения с журналистами.
«Разве я сейчас не общаюсь с вами? Просто не так часто подходят с вопросами. Да и порой бывает так, что задают вопросы, я прошу чуть позже, чтобы переодеться, а потом уже никто не подходит. Я не закрытый человек.
Заявление МОК? Удалось познакомиться с текстом заявления. Непонятные ограничения – без гимна и флага, не быть военнослужащим, не поддерживать СВО. А другие страны? Французы и украинцы тоже выступают за вооружённые силы своей страны, а ограничения только к нам. Почему двойные стандарты? Лицемерие ли это? Думаю, да. Я – динамовец, но уже три года как списан на «гражданку». По этому критерию я, наверное, прохожу, но там ведь есть критерий, что нельзя высказываться в поддержку СВО и, по сути, [нужно] отказаться от своего гражданства. К этому и ведут же, а я к такому не готов. Я гражданин своей страны», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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