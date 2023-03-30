МОК прервал речь эстонской биатлонистки Талихярм, активно выступавшей против России
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У эстонской биатлонистки Йоханны Талихярм произошёл конфликт с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) во время видеокофнеренции, информирует Delfi.ee.
Девушка выступила с красноречивым монологом, обвинив МОК в попытках «протолкнуть» Россию и Беларусь на Олимпиаду — 2024. Представители МОК прервали Талихярм и заявили, что пришло время отдать слово следующему спикеру.
Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных турниров. При этом в течение последнего года риторика Баха в отношении атлетов из России неоднократно менялась. Накануне МОК выдвинул ряд условий для допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
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