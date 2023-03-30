Поварницын — о серебре в смешанной эстафете ЧР: наверно, боженька в одно место поцеловал
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Российский биатлонист Александр Поварницын, представляющий Тюменскую область, прокомментировал своё выступление на заключительном этапе смешанной эстафеты на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске. Команда Тюменской области стала в этой гонке второй.
«С первых метров был заряжен бороться, бросился в гонку. Я бы мог воспользоваться этим, если бы сам стрелял из пяти. Но я заковырялся, потому что ветер усилился. Пробовал с выносом стрелять — ничего не получилось, но два габарита зашло. Меня, наверное, сегодня боженька в одно место поцеловал. И не хотелось сегодня оставлять свою жену без цветов, так что выбора у меня не было», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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