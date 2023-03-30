Поварницын: бежал в эстафете на лыжах Цветкова. Мои в прошлых гонках вообще не ехали

Российский биатлонист Александр Поварницын, представляющий Тюменскую область, рассказал, что бежал в смешанной эстафете на лыжах биатлониста Максима Цветкова.
«Я сегодня бежал на паре Максима Цветкова. В предыдущих гонках бегал на своих – они вообще не ехали, просто стояли. Я хорошо готов, но проигрывал из-за инвентаря. А сегодня Макс дал мне свои старенькие боевые лыжи, которые отработали хорошо.
На первых этапах бежали молодые спортсменки? Я не сторонник того, чтобы делать ажиотаж из командных гонок в биатлоне. Всё равно каждый спортсмен индивидуален, а у нас не командный вид спорта. Каждый сам знает, как ему бежать. Я за первым этапом последил, а потом ушёл разминаться. Кугаевский дедушкой стал? Я даже не знал. У него сегодня тройной праздник – внучка, сингл-микст и смешанная эстафета», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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