Вице-президент IBU: Бах меня разочаровал. Сейчас МОК — это скорее политический орган

Вице-президент Международного союза биатлонистов IBU Иржи Хамза прокомментировал условия участия российских спортсменов в международных стартах, которые назвал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Все действия, которые МОК предпринял в последнее время, только укрепляют меня в убеждении, что сейчас это скорее политический, чем спортивный орган. Бах ужасно разочаровал меня своими мнениями в стиле «чтобы никому не было обидно». Нынешнее решение рекомендовать возвращение русских, по-видимому, является в его глазах меньшим из двух зол. Против этого решения выступают только 50 стран Европы и Северной Америки, а также Япония, Корея и Австралия. Но остаются 150 стран с других континентов, которым всё равно, будут русские участвовать в соревнованиях или нет. Это делает Европу меньшинством в споре.

МОК должен занять радикальную позицию по отношению к России, либо ему придётся смириться с тем, что некоторые страны решат бойкотировать Олимпиаду. Это вернёт нас в 80-е», — приводит слова Хамзы Idnes.