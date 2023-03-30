Поршнев: команда ХМАО в любой эстафете считала себя фаворитом. Надеюсь, так будет и дальше

Биатлонист Никита Поршнев, представляющий ХМАО, прокомментировал результаты смешанной эстафеты на чемпионате России — 2023. Первая команда ХМАО-Югры заняла первое место.

«Ответственности было больше, чем в любой личной гонке, потому что ты бежишь за команду. В любых гонках, особенно таких, как эстафета, работают не только спортсмены, а куча специалистов, которые остаются за кадром: тренеры, сервисёры, которым я бы хотел сказать огромное спасибо. Раз у меня чемпионат так складывается, значит, мы всё сделали правильно, будем бороться дальше.

Считали либо себя фаворитами перед стартом? Конечно, мы в любой эстафете считали себя фаворитами. Мы традиционно очень неплохо бегаем эстафеты. Будем надеяться, что так будет и дальше. Я следил за всеми этапами эстафеты, прикидывал, как начать свой этап, как подходить к рубежу. На втором круге было видно, что я догонял соперников, понимал, что нужно на них надавить и постараться «прижать» к рубежу, чтобы не дать возможности комфортной стрельбы.

Главными соперниками считали команды Тюменской и Московской областей. К сожалению, у Московской области Миша после болезни чуть-чуть не справился со своим этапом. Он ещё молодой спортсмен, так бывает.

Почему бежал смешанку, а не сингл-микст? Да я всегда стараюсь бежать классические эстафеты. Сингл-микст — своеобразная гонка, там нужно быстро стрелять, что у меня не всегда получается. Когда я работаю в своём темпе, получается намного лучше. Но сегодня за сингл-микстом последил за семейной парой Батмановых. Юрий – большой молодец, вполне неплохо выступает в таком возрасте и показывает всем отличный пример. Сегодня в такой ветер стрелял намного лучше, чем многие другие. Семейные шоу-гонки? Если у меня супруга согласится и будет такой формат, будет прикольно пробежать», — сказал Поршнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.