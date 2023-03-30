«Позиция должна быть единой». Главный тренер сборной России по биатлону – о решении МОК

Главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Тема новых рекомендаций от МОК на тренерском совете СБР не обсуждалась. Я в это не погружён, потому что мы очень плодотворно готовились к тренерскому совету – много документов, много формулировок. Видел различные высказывания, но комментировать их не буду. Знаю одно – позиция нашего государства, министерства спорта, ОКР должна быть единой. И желательно, чтобы спортсмены и тренеры это тоже понимали», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.