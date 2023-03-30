«Похвастаться нам нечем». Главный тренер сборной России – о качестве стрельбы биатлонистов

Главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев высказался о качестве стрельбы российских спортсменов.

«Везде есть над чем поработать. Безусловно, и в функциональной подготовке, и в технике передвижения. Конечно, очень сложно сравнивать сейчас, не имея возможности соревноваться с мировыми лидерами. Но в стрельбе это сделать гораздо проще, потому что те критерии, по которым мы оцениваем – процент попадания общий, лёжа и стоя, общее время работы на рубеже, время работы лёжа, стоя, – благодаря современному инструментарию можно сравнить.

И здесь нам похвастаться абсолютно нечем. У нас большой проигрыш во всех группах именно в стрелковых показателях. Да, есть спортсмены, которые держат уровень, близкий к мировому, например, по точности стрельбы. Но так, чтобы соответствовала и точность, и скорострельность – здесь работы непочатый край.

Даже на чемпионате страны в Ханты-Мансийске в практически идеальных условиях люди допускают много промахов – это говорит об отсутствии мастерства. Или на Первенстве России в Красноярске наши лучшие юниоры бегут в идеальнейшую погоду, но идут на четыре-пять штрафных кругов в пасьюте. Да, занимают хорошие места, но показывают плохой спортивный результат. Есть над чем работать. Я думаю, что с такой стрельбой нам ловить на международной арене нечего», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.