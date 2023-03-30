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«Стартов было очень много». СБР сократит число гонок в российском сезоне-2023/2024

«Стартов было очень много». СБР сократит число гонок в российском сезоне-2023/2024
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Главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев сообщил, что в следующем сезоне количество внутренних биатлонных соревнований будет сокращено.

«В календаре текущего сезона большое количество стартов – 43. На Кубке мира спортсмены бегут 37 гонок. Понятно, что все спортсмены также участвуют в чемпионатах своих стран – это ещё три-четыре гонки. Но, выступая на Кубке мира, половина команды не пробегает и 70% от этих 37 гонок. Кто-то не попадает в пасьют, кто-то в масс-старт или в эстафету, поэтому соревновательная нагрузка не такая большая.

В России же спортсмены на соревнованиях представляют регионы, получают от них финансирование, и они почти все гонки, так или иначе, бегут. Поэтому 43 старта – это было очень много. Тренеры говорили мне об этом и о том, что плотный график соревнований не позволяет осуществлять тренировочный процесс в соревновательный период.

Эти вещи мы попытались проработать. У нас были свои предложения, мы их подготовили с тренерским составом сборной во взаимодействии с регионами. У нас уменьшается количество стартов – в проекте календаря их 37», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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