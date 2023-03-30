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«Пока всё останется». Главный тренер сборной России — о структуре тренировочных групп

«Пока всё останется». Главный тренер сборной России — о структуре тренировочных групп
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Главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев сообщил, что структура тренерских групп национальной команды в новом сезоне останется прежней.

«Планируем, что с тренерскими группами всё будет так же. Есть очень много работы, и за один сезон мало что можно сделать. Тренерам и спортсменам нужен определённый период, чтобы себя проявить, поэтому пока планируем, что всё останется так. Безусловно, здесь мы прежде всего ориентируемся на те возможности, которые нам предоставляет федеральное министерство спорта, и сейчас у нас те же условия, которые были в прошлом году – 16 мужчин и 16 женщин на централизованной подготовке, по восемь юниоров и юниорок», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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