Видео: собака выбежала на трассу по ходу сингл-микста на чемпионате России по биатлону

Во время одиночной смешанной эстафеты на чемпионате России – 2023 по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске, на трассу выбежала собака. Она пробежала несколько сотен метров вслед за биатлонистками.

Видео доступно на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР). Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Смешанная эстафета. 2х6 км + 2х7,5 км

1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Пётр Пащенко, Никита Поршнев) — 1:12.42,6.

2. Тюменская область (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын) — отставание 25,5 секунды.

3. ХМАО-Югра — 2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов) +41,6.