Кристина Резцова родила вторую дочь

Российская биатлонистка Кристина Резцова родила второго ребёнка. У Кристины и её мужа Ивана Анисимова появилась вторая дочь, которую супруги назвали Полиной.

«Кристина Резцова стала мамой во второй раз! Биатлонистка и ее муж Иван назвали новорожденную Полиной. Вес – 3310. Рост – 51. Поздравляем счастливых родителей», — говорится в сообщении пресс-службы Союза биатлонистов России.

Напомним, первая дочь супругов Александра появилась на свет в феврале 2021 года.

В сезоне-2021/2022 Резцова была лидером сборной России. В общем зачёте Кубка мира Кристина заняла 20-е место. Как и другие российские биатлонисты, она не смогла завершить сезон на Кубке мира из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией на Украине.