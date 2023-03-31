Лукашенко: в России лучшие биатлонисты мира, а наши не хуже

Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках ежегодного послания президента белорусскому народу и Национальному собранию высказался о выступлении белорусских биатлонистов на совместных с россиянами стартах в сезоне-2022/2023.
«Я смотрел зимние виды. Могут биатлонисты соревноваться, они и соревновались. Видны были и Смольские, и другие. И даже те, кто замуж повыходили, — бегут. В России лучшие биатлонисты мира, а наши не хуже», — сказал Лукашенко.
Также белорусский лидер раскритиковал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян и белорусов к международным стартам.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты пропустили сезон-2022/2023 Кубка мира из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
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